Игру Doom запустили на 2-см экране

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Игру Doom запустили на 2-см экранеС разрешением 1080p
Ютубер Mr. Volt показал, каково играть в Doom на самом маленьком экране в мире. Его диагональ составляет 0,7 дюйма.
Для эксперимента блогер приобрёл 0,7-дюймовый OLED-дисплей, способный отображать картинку разрешением 1920 x 1080 пикселей. Это означает, что на экране размещается более двух миллионов пикселей. Такой мини-дисплей стоит $275.
Блогер создал специальное крепление для крошечного экрана и подключил его к ПК. Игра не только идеально отображалась на экране, но и работала с частотой обновления 60 Гц без видимых багов.
Как это выглядит, можно посмотреть в видеоролике:
Ранее Doom запускали на калькуляторе, работающем от подключения к картофелю, на электронном тесте на беременность, на старом фотоаппарате и, конечно, на сенсорной панели MacBook Pro.
Источник: Gizmodo