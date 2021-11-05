Игру Doom запустили на 2-см экране

Для эксперимента блогер приобрёл 0,7-дюймовый OLED-дисплей, способный отображать картинку разрешением 1920 x 1080 пикселей. Это означает, что на экране размещается более двух миллионов пикселей. Такой мини-дисплей стоит $275.

Блогер создал специальное крепление для крошечного экрана и подключил его к ПК. Игра не только идеально отображалась на экране, но и работала с частотой обновления 60 Гц без видимых багов.

Как это выглядит, можно посмотреть в видеоролике: