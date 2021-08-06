Игру PlayerUnknown's Battlegrounds переименовали

Сначала пользователи заметили изменённое название игры в Steam, Twitter и на Twitch. Теперь появилось официальное подтверждение этому. Разработчики впрочем не стали объяснять своё решение. Они рассказали, что продолжают расширять бренд PUBG. Смена названия была сделана в рамках этого. Все будущие дополнения и игры во франшизе будут носить имена типа PUBG: New State.

Напомним, в игре участвуют 100 игроков, которые десантируются на остров. Там они ищут снаряжение и оружие, чтобы убить других участников. Цель простая — выжить.