Игру Postal 2 отдают бесплатно

Сообщается, что данная акция приурочена к релизу Postal 4: No Regrets. Впрочем, случился он ещё 14 октября. Пока игра находится в раннем доступе. Купить её можно, кстати, со скидкой в 20% — за 349 рублей вместо 435. Снижение цены будет доступно до 2 января.

Помимо Postal 2 бесплатной сделали и оригинальную Postal 1997 года, но уже навсегда.

Postal 2 же вышла в 2003 году. Это шутер-«песочница» от первого лица. В издание в GOG входит оригинальная версия игры и первые два дополнения.