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Игру Postal 2 отдают бесплатно
До 18 декабря
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил бесплатную раздачу шутера Postal 2. Забрать его можно до 18 декабря, 17:00 по мск.
Сообщается, что данная акция приурочена к релизу Postal 4: No Regrets. Впрочем, случился он ещё 14 октября. Пока игра находится в раннем доступе. Купить её можно, кстати, со скидкой в 20% — за 349 рублей вместо 435. Снижение цены будет доступно до 2 января.
Помимо Postal 2 бесплатной сделали и оригинальную Postal 1997 года, но уже навсегда.
Postal 2 же вышла в 2003 году. Это шутер-«песочница» от первого лица. В издание в GOG входит оригинальная версия игры и первые два дополнения.