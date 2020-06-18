Игру-симулятор выживания включат в школьную программу в Польше

Об этом сообщила компания-разработчик компьютерных игр 11 bit studios. В школьную программу This War of Mine войдёт в качестве «внеклассного чтения» (другой категории, видимо, не нашлось).

СМИ пишут, что прохождение игры будет рекомендовано старшеклассникам, но только тем, кто уже достиг совершеннолетия. This War of Mine может быть полезна для учащихся, интересующихся историей и культурой, социологией, философией и этикой. Школьники получат бесплатный доступ к игре.

В This War of Mine рассказывается история мирных граждан, которые пытаются выжить в городе, охваченном гражданской войной. За основу игры взяли события осады Сараева. Целью разработчиков было показать, что война — это на самом деле ад.