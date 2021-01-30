IKEA и ASUS выпустили подстаканники и подушки для любителей компьютерных игр

В новой линейке товаров, конечно, есть кресло — MATCHSPEL. Цены на него начинаются со $155. И это довольно недорого для специального геймерского кресла. Выглядит оно как офисное с красными вкраплениями.

Также в линейке есть игровой стол Uppspell. Он тоже недорогой, его можно регулировать по высоте, а ещё в столе есть вентиляционная решётка. В новой серии можно найти столы и покруче, и подороже.