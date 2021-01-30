Игры
Сегодня 11:45
IKEA и ASUS выпустили подстаканники и подушки для любителей компьютерных игр
А ещё мебель
IKEA объединилась с ASUS ROG, чтобы выпустить специальные мебель и товары для дома, предназначенные для геймеров.
В новой линейке товаров, конечно, есть кресло — MATCHSPEL. Цены на него начинаются со $155. И это довольно недорого для специального геймерского кресла. Выглядит оно как офисное с красными вкраплениями.
Также в линейке есть игровой стол Uppspell. Он тоже недорогой, его можно регулировать по высоте, а ещё в столе есть вентиляционная решётка. В новой серии можно найти столы и покруче, и подороже.
Любопытно выглядят кольцевая светодиодная лампа, подушки, а также держатели для мышек и гарнитур. Подушку, например, можно подложить под шею или использовать для согревания рук.
Пока продажи новой линейки начались только в Китае. Когда она доберётся до России, неизвестно.