Инсайдер назвал сроки анонса новой Silent Hill

По информации источника, анонс Silent Hill состоится в августе во время второй крупной презентации игр PlayStation 5. Да, по его данным, Sony «разделила» мероприятие на две части. Вчера компания показала проекты, которые выйдут в ближайшее время, а вот в августе презентует более отдалённые.

Сообщается, что над перезапуском Silent Hill работает команда Кэйитиро Тоямы, собственно, авторы оригинальной серии.

Ранее в сети ходили слухи, что новая Silent Hill выйдет в 2021 году и будет эксклюзивом PlayStation 5. Версия для ПК тоже появится, но чуть позже. Стоит отметить, что имеется в виду именно перезапуск серии, а не ремейк. Игра якобы разрабатывается с учётом того, что для многих она станет первой во франшизе.