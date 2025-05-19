Intel создала аркадный автомат с видеокартой Arc A770 внутри

Опубликовано 19 мая 2025, 06:451 мин.
Intel создала аркадный автомат с видеокартой Arc A770 внутриИ системой NUC Extreme
Intel представила аркадный автомат под названием ARCade, который построен на базе мини-компьютера Intel NUC Extreme с видеокартой Arc A770 из прошлой серии Alchemist.
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Внутри ARCade — мощный игровой ПК с видеокартой Intel Arc A770. Управление рассчитано на двух игроков.
На экране автомата сейчас отображается ошибка «Загрузочное устройство не обнаружено», из-за чего он не работает. Возможно, Intel обновит эти автоматы с новыми видеокартами серии Battlemage или выпустит их для коллекционеров.
Хотя сейчас Intel меньше рекламирует свои видеокарты Arc, их технические характеристики остаются сильными. Скоро на выставке Computex компания может представить новые версии видеокарт Arc с большим объёмом памяти.