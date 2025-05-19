Intel создала аркадный автомат с видеокартой Arc A770 внутри

Внутри ARCade — мощный игровой ПК с видеокартой Intel Arc A770. Управление рассчитано на двух игроков.

На экране автомата сейчас отображается ошибка «Загрузочное устройство не обнаружено», из-за чего он не работает. Возможно, Intel обновит эти автоматы с новыми видеокартами серии Battlemage или выпустит их для коллекционеров.

Хотя сейчас Intel меньше рекламирует свои видеокарты Arc, их технические характеристики остаются сильными. Скоро на выставке Computex компания может представить новые версии видеокарт Arc с большим объёмом памяти.