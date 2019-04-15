Искусственный интеллект разгромил чемпионов мира по Dota 2

Система искусственный интеллекта компании OpenAI разгромила действующих чемпионов мира по игре Dota 2 — киберспортивную команду OG на показательном матче, прошедшем в в ночь с 13 на 14 апреля в Сан-Франциско.

Команда OG — это ветераны, выигравшие международный чемпионат прошлого года Valve 2018 International. В результате, команда ботов OpenAI Five сумела побить пять профессиональных игроков OG. Боты победили со счётом 2:0 в серии до двух побед.

OG смогли оказать достойное сопротивление, первый раунд продлился более получаса, но в итоге всё равно проиграли. Команда OpenAI Five «тренировалась» в течение полугода в интенсивном режиме на использование агрессивных и нестандартных тактик.

Живые игроки обычно полагаются на стратегию долгосрочного планирования, но в случае игры с искусственным интеллектом преимущество оказалось на стороне ботов. Вообще, OpenAI Five сумели «наиграть» за десять реальных месяцев 45 тысяч игровых лет, всё благодаря ускоренному режиму и глубокому обучению.