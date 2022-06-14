Из S.T.A.L.K.E.R. 2 уберут русскую озвучку

Об этом DTF сообщил Захар Бочаров, PR-менеджер студии-разработчика игры GSC Game World. Отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит английскую и украинскую озвучку. А вот субтитры будут переведены на 16 языков, и русский никуда из этого списка не делся.

Ранее GSC Game World решила не продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. Это решение было принято в знак протеста против ввода российских вооружённых сил на территорию Украины.

Также недавно стало известно, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2023 год.