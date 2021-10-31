Как бы выглядел ремастер GTA Vice City, если бы Rockstar думала не только о ваших деньгах

Люди сами делают лучшие версии

Недавно Rockstar анонсировала обновлённую трилогию Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Компания выпустила трейлер с примерами графики в новых играх, но не все она впечатлила. Энтузиаст воссоздал сцену из GTA Vice City, чтобы показать, как должен был бы выглядеть ремастер классики.