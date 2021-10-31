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Как бы выглядел ремастер GTA Vice City, если бы Rockstar думала не только о ваших деньгах

Люди сами делают лучшие версии
Недавно Rockstar анонсировала обновлённую трилогию Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Компания выпустила трейлер с примерами графики в новых играх, но не все она впечатлила. Энтузиаст воссоздал сцену из GTA Vice City, чтобы показать, как должен был бы выглядеть ремастер классики.
Как бы выглядел ремастер GTA Vice City, если бы Rockstar думала не только о ваших деньгах

Изображениями поделился 3D-художник под ником Darudnik в Twitter. Он сделал две сцены из Grand Theft Auto Vice City — дневную и ночную.

Ниже представлен оригинальный скриншот из игры:

Как бы выглядел ремастер GTA Vice City, если бы Rockstar думала не только о ваших деньгах

А это варианты художника для ремастера Vice City:

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По этой ссылке вы можете посмотреть кадры официального ремастера от Rockstar.

Напомним, релиз Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition на всех платформах состоится 11 ноября. Компьютерная версия будет стоить 4279 рублей, что многим показалось слишком высокой ценой за такой продукт.

Источник: Gametech