Как бы выглядел ремастер GTA Vice City, если бы Rockstar думала не только о ваших деньгах

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Как бы выглядел ремастер GTA Vice City, если бы Rockstar думала не только о ваших деньгахЛюди сами делают лучшие версии
Недавно Rockstar анонсировала обновлённую трилогию Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Компания выпустила трейлер с примерами графики в новых играх, но не все она впечатлила. Энтузиаст воссоздал сцену из GTA Vice City, чтобы показать, как должен был бы выглядеть ремастер классики.
Изображениями поделился 3D-художник под ником Darudnik в Twitter. Он сделал две сцены из Grand Theft Auto Vice City — дневную и ночную.
Ниже представлен оригинальный скриншот из игры:
А это варианты художника для ремастера Vice City:
По этой ссылке вы можете посмотреть кадры официального ремастера от Rockstar.
Напомним, релиз Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition на всех платформах состоится 11 ноября. Компьютерная версия будет стоить 4279 рублей, что многим показалось слишком высокой ценой за такой продукт.
Источник: Gametech