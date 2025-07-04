Как Nintendo заблокировала сторонние док-станции для Switch 2, объяснили эксперты

При подключении аксессуаров через USB-C происходит обмен специальными сообщениями, которые регулируют подачу питания и передачу видео. Только официальная док-станция Nintendo отправляет нужные коды, которые позволяют консоле работать с доком корректно. Большинство сторонних док-станций не передают эти сообщения.

Исключением у СМИ стала док-станция Antank S3 Max стоимостью около $ 36 — она смогла «договориться» с консолью. Однако Nintendo может заблокировать и её в будущем через обновление прошивки официального дока.

Компания объясняет свои ограничения заботой о безопасности и предотвращении поломок из-за неправильного напряжения. Но официальный док стоит дорого — около $ 120 — и часто отсутствует в продаже. Кроме того, у пользователей есть жалобы на проблемы с Ethernet-портом и вентиляцией док-станции, из-за чего консоль иногда перегревается.