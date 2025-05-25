Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку обычной USB-мыши

В игре можно легко переключаться между управлением с помощью контроллера Joy-Con и USB-мыши. Когда мышь подключена, на экране появляется уведомление, и она автоматически становится главным устройством управления.

Ранее в оригинальной Nintendo Switch тоже была возможность использовать USB-мышь, но сейчас на Switch 2 поддержка мышей, вроде как, расширится на большее количество игр.

Игроки ждут то же нововведение для Civilization VII.