Игры
Опубликовано 25 мая 2025, 19:30
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Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку обычной USB-мыши

В игре Nobunga’s Ambition, как минимум
Новая консоль Nintendo Switch 2 позволит использовать обычные USB-мыши в некоторых играх. Например, в Nobunga’s Ambition: Awakening CE можно подключить мышь и сразу начать играть. Разработчики из Koei Tecmo подтвердили информацию СМИ.
Карманная консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку обычной USB-мыши

© YouTube / Koei Tecmo America

В игре можно легко переключаться между управлением с помощью контроллера Joy-Con и USB-мыши. Когда мышь подключена, на экране появляется уведомление, и она автоматически становится главным устройством управления.

Ранее в оригинальной Nintendo Switch тоже была возможность использовать USB-мышь, но сейчас на Switch 2 поддержка мышей, вроде как, расширится на большее количество игр.

Игроки ждут то же нововведение для Civilization VII.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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