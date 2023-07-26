Карманные консоли Asus ROG Ally и Steam Deck сравнили в «графонистых» играх«Выиграло» устройство Asus
В Сети появилось новое сравнительное видео Asus ROG Ally и Steam Deck. В видеоролике, созданном ElAnalistaDeBits, подробно рассматриваются производительность, время автономной работы, качество дисплея и время загрузки обоих устройств при запуске таких популярных игр, как Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Elden Ring.
Так вышло, что ROG Ally выиграл. Все благодаря своим техническим характеристикам. Однако стоит учитывать, что и стоит он дороже Steam Deck. Для геймеров с ограниченным бюджетом Steam Deck от Valve может оказаться более привлекательным выбором.
Внутри ROG Ally находится восьмиядерный процессор Ryzen Z1 Extreme, 12-ядерный GPU RDNA 3 и внушительные 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5. Не говоря уже о том, что 7-дюймовый дисплей Full HD с частотой обновления 120 Гц - это значительное улучшение по сравнению с ограничением 60 Гц в Steam Deck.