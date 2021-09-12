Китайцы оскорбились из-за флага независимого Тибета в компьютерной игре

На странице отзывов к Life is Strange: True Colors можно увидеть множество китайских комментариев с пометкой «Not recommended». Возмущённые пользователи пишут, что Тибет был территорией Китая с древних времён, вне зависимости от того, что думают некоторые люди.

Флаг, который увидели в игре над входом в один из магазинов, символизирует движение за независимость Тибета от Китая. В стране этот флаг запрещён как символ сепаратизма.

Пока разработчики Life is Strange: True Colors не прокомментировали ситуацию. Не исключено, что будут выпущены патчи, которые уберут флаг из игры.