Классические игры Sega - Crazy Taxi, Streets of Rage и другие - переосмыслят для новой игровой эры

Тизер-трейлер демонстрирует высокобюджетные 3D-преобразования, глянцевые HD-обновления для Crazy Taxi и Jet Set Radio, а также перезагрузку Golden Axe, которая едва узнаваема по сравнению со своим 2D-предшественником.

Воскрешение классики Sega знаменует собой стратегический шаг, направленный на возвращение к спящей собственности и присоединению к тренду ремастеров, ремейков и других перезагрузок классических серий, что, например, произошло с Resident Evil.

Познакомиться с давно забытыми консолями, кстати, можно с помощью ПО, имитирующего их оригинальные игровые возможности. Подробнее о них читайте в нашем пересказе материала Gizmodo.