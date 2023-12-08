Классические игры Sega - Crazy Taxi, Streets of Rage и другие - переосмыслят для новой игровой эры

Классические игры Sega - Crazy Taxi, Streets of Rage и другие - переосмыслят для новой игровой эрыДля тех, кто лелеял аркадные дни 80-х и жил в эпоху Денди
Приготовьтесь к путешествию во времени сквозь игровую ностальгию. Sega преподнесла сюрприз на церемонии The Game Awards, объявив о возрождении таких культовых классических игр, как Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi и Streets of Rage.
Тизер-трейлер демонстрирует высокобюджетные 3D-преобразования, глянцевые HD-обновления для Crazy Taxi и Jet Set Radio, а также перезагрузку Golden Axe, которая едва узнаваема по сравнению со своим 2D-предшественником.
Воскрешение классики Sega знаменует собой стратегический шаг, направленный на возвращение к спящей собственности и присоединению к тренду ремастеров, ремейков и других перезагрузок классических серий, что, например, произошло с Resident Evil.
Познакомиться с давно забытыми консолями, кстати, можно с помощью ПО, имитирующего их оригинальные игровые возможности. Подробнее о них читайте в нашем пересказе материала Gizmodo.