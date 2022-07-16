Когда-то игра была про войну: в обновлении World of Warcraft уберут "мужчин" и "женщин"

Вместо мужских и женских вариантов, которые часто встречаются в подобных инструментах, теперь они разделены на соответствующие разделы "Тело 1" и "Тело 2". Хотя они выглядят как раньше.

Wowhead также обнаружил код, указывающий на то, что в будущем релизе вы сможете выбирать местоимения "он/она", "она/он" и "они/они", что поможет другим игрокам обращаться к вашему персонажу соответствующим образом. Директор игры Ион Хаззикостас также предположил в интервью, что в будущем может появиться возможность выбора голоса персонажа, хотя в последней альфа-версии игры упоминания об этой возможности отсутствуют.