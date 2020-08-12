Компьютерная игра помогла водителю избежать настоящей аварии

По словам мужчины, он ехал домой на своей Subaru Impreza, когда внезапно у него лопнула правая шина. К счастью, водитель ранее настроил Impreza в игре так, чтобы она максимально была похожа на его реальную машину. Мужчина использовал игровые навыки, чтобы улучшить вождение в реальной жизни.

Водитель заявил, что когда шина лопнула, он сразу понял, что случилось. И уже точно знал, как действовать, чтобы сохранить контроль над автомобилем. В итоге он смог нормально притормозить и не задеть другие машины на дороге.

Мужчина поблагодарил разработчиков за то, что они создали настоящий симулятор, который можно использовать для обучения настоящему вождению.