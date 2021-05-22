Компьютерную игру с боем на миллион человек показали на видео

Сообщается, что такое сражение стало возможно благодаря обновлённому движку игры. Он поддерживает в сто раз больше воинов в сражении.

Стоит отметить, что в Ultimate Epic Battle Simulator 2 будет и полноценная сюжетная кампания. Релиз игры должен состояться до конца года. У Ultimate Epic Battle Simulator 2 уже есть страница в Steam.