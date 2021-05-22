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Компьютерную игру с боем на миллион человек показали на видео
Речь об Ultimate Epic Battle Simulator 2
Разработчики Ultimate Epic Battle Simulator 2 продолжают демонстрировать возможности игры, которая позволяет нагенерировать огромное количество воинов на одном поле.
Новое видео опубликовали на официальном YouTube-канале студии Brilliant Game Studios. В ролике показали сражение между римлянами и спартанцами. В начале боя их численность на составляет 400 тысяч и 700 тысяч соотвественно. На них можно смотреть с приближением. Во время боя персонажи убивают друг друга, и в итоге поле покрывается реками крови.
Сообщается, что такое сражение стало возможно благодаря обновлённому движку игры. Он поддерживает в сто раз больше воинов в сражении.
Стоит отметить, что в Ultimate Epic Battle Simulator 2 будет и полноценная сюжетная кампания. Релиз игры должен состояться до конца года. У Ultimate Epic Battle Simulator 2 уже есть страница в Steam.