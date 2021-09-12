Критиков чернокожей героини в новой игре God of War назвали негодяями

Автор портала TheGamer Стейси Хенли назвала всех, кому не нравится темнокожая Ангрбода, «ненавистными маленькими негодяями». Также она выразила уверенность, что такая героиня может стать одной из самых интересных в игре.

Нарративный директор God of War Ragnarok Мэтт Софос заявил, что в игре вообще мало что соответствует легендам, поэтому жаловаться на цвет кожи персонажа — глупо. «Пожалуйста, покажите мне Эдды, в которых говорится, что все йотуны были светлокожими», — отметил Софос. Также он сказал, что чувствительным» к данной теме игрокам лучше поиграть во что-то другое кроме God of War Ragnarok.