Критиков чернокожей героини в новой игре God of War назвали негодяями

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Критиков чернокожей героини в новой игре God of War назвали негодяямиАвторы игры отметили, что они вольно интерпретировали скандинавские мифы
Недавно появился первый трейлер новой игры God of War Ragnarok. Стало известно, как будут выглядеть ключевые персонажи. Больше всего вопросов вызвала великанша Ангрбода, которая по скандинавской мифологии была матерью нескольких детей Локи. Журналисты и создатели игры ответили на критику.
Автор портала TheGamer Стейси Хенли назвала всех, кому не нравится темнокожая Ангрбода, «ненавистными маленькими негодяями». Также она выразила уверенность, что такая героиня может стать одной из самых интересных в игре.
Нарративный директор God of War Ragnarok Мэтт Софос заявил, что в игре вообще мало что соответствует легендам, поэтому жаловаться на цвет кожи персонажа — глупо. «Пожалуйста, покажите мне Эдды, в которых говорится, что все йотуны были светлокожими», — отметил Софос. Также он сказал, что чувствительным» к данной теме игрокам лучше поиграть во что-то другое кроме God of War Ragnarok.