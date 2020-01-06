Легендарная DOTA 2 стала катастрофически "непопулярной"

Так, согласно статистическим данным Steam Charts, в течение последнего месяца средний показатель “онлайн” в игре был зафиксирован на отметке чуть больше 383 тыс пользователей, тогда как максимальный “онлайн” составлял порядка 628 тыс геймеров. Несмотря на то, что данные показатели могут показаться совсем не маленькими, отметим, что речь идет о шестилетнем минимуме. Аналогичные показатели были замечены и в 2014 году, когда среднестатистический показатель “онлайна” в игре был равен отметке 394 тыс человек, в то время как максимальный составлял около 673,5 тыс геймеров.

В сети полагают, что дело может быть связано с ноябрьским обновлением игры, которое значительно модифицировало игровой интерфейс, что, вероятно, понравилось не всем игрокам.