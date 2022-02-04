Легендарная стратегия Warcraft появится на мобильный устройствах

Как отмечает IGN, компания сообщила, что хочет выпустить Warcraft для мобильных устройств в конце этого года. Хотя Blizzard уже упоминала о том, что мобильная игра Warcraft находится в разработке, компания впервые раскрыла дату выхода.

В своем квартальном отчете о доходах Blizzard заявила, что она “планирует в 2022 году выпустить значительное количество нового контента для франшизы Warcraft, включая новые возможности в World of Warcraft и Hearthstone, а также впервые передать в руки игроков совершенно новый мобильный контент Warcraft”.

Помимо Warcraft, на первую половину 2022 года запланирована мобильная игра Diablo: Immortal.