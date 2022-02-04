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Легендарная стратегия Warcraft появится на мобильный устройствах

Уже в этом году
Поскольку смартфоны и планшеты стали основным игровым устройством для многих пользователей, крупные компании вовсю переносят свои успешные игры на iOS и Android. На этой неделе издатель видеоигр Blizzard подтвердил, что работает над новой игрой Warcraft для мобильных устройств.
Легендарная стратегия Warcraft появится на мобильный устройствах

Как отмечает IGN, компания сообщила, что хочет выпустить Warcraft для мобильных устройств в конце этого года. Хотя Blizzard уже упоминала о том, что мобильная игра Warcraft находится в разработке, компания впервые раскрыла дату выхода.

В своем квартальном отчете о доходах Blizzard заявила, что она “планирует в 2022 году выпустить значительное количество нового контента для франшизы Warcraft, включая новые возможности в World of Warcraft и Hearthstone, а также впервые передать в руки игроков совершенно новый мобильный контент Warcraft”.

Помимо Warcraft, на первую половину 2022 года запланирована мобильная игра Diablo: Immortal.

Источник: IGN
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