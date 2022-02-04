Легендарная стратегия Warcraft появится на мобильный устройствах

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Легендарная стратегия Warcraft появится на мобильный устройствахУже в этом году
Поскольку смартфоны и планшеты стали основным игровым устройством для многих пользователей, крупные компании вовсю переносят свои успешные игры на iOS и Android. На этой неделе издатель видеоигр Blizzard подтвердил, что работает над новой игрой Warcraft для мобильных устройств.
Как отмечает IGN, компания сообщила, что хочет выпустить Warcraft для мобильных устройств в конце этого года. Хотя Blizzard уже упоминала о том, что мобильная игра Warcraft находится в разработке, компания впервые раскрыла дату выхода.
В своем квартальном отчете о доходах Blizzard заявила, что она “планирует в 2022 году выпустить значительное количество нового контента для франшизы Warcraft, включая новые возможности в World of Warcraft и Hearthstone, а также впервые передать в руки игроков совершенно новый мобильный контент Warcraft”.
Помимо Warcraft, на первую половину 2022 года запланирована мобильная игра Diablo: Immortal.
Источник: IGN