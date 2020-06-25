Легендарный футболист Дэвид Бекхэм возглавил школу подготовки чемпионов по компьютерным играм

Теперь Бекхэм совладелец бизнес-компании Guild Esports со штаб-квартирой в Лондоне. Компания будет работать по модели академии. Создатели намерены искать и обучать талантливых киберспортсменов. Бэкхем говорит, что компания хочет задать новый стандарт поддержки молодых талантов.

Сообщается, что первые выступления команд Guild состоятся уже этой осенью. Ожидаются турниры по Rocket League, FIFA, Fortnite и другим играм.

В Guild Esports также поделились статистикой: утверждается, что мировой рынок киберспорта сейчас оценивается в $1,1 млрд. В будущем он будет только расти. К 2023 году прогнозируют рост на 42%, до $1,56 млрд.