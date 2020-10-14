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Любитель компьютерных игр создал устройство, которое брызгает в него кровью
Конечно, бутафорской кровью
YouTube-блогер с ником Big Secret Builds создал устройство, которое брызгает в его лицо кровью каждый раз, когда он пропускает удар в игре Dark Souls III. Кровь используется бутафорская.
Устройство представляет собой ёмкость с пульверизатором и двумя клапанами. Эти клапаны регулируются с помощью одноплатного компьютера Raspberry Pi. Блогер писал код на Python.
Устройство работает в двух режимах: когда кровь брызгает за каждый пропущенный удар в игре, и когда лишь в случае смерти персонажа. Сам автор характеризует своё изобретение так: «И почему мне показалось, что это хорошая идея?!». Бутафорская кровь пачкает ему очки и может попасть в рот, что не очень приятно.