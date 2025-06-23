Материнские платы от Nintendo Switch 2 уже продаются в Китае всего за $124

На фотографиях видно, что платы идентичны оригинальным, только без некоторых защитных металлических элементов. Это почти те же компоненты, что и в серийной версии приставки. Используется типичная для производства «панельная» сборка, когда несколько плат объединены в один модуль, который потом разделяется.

Официальная замена платы у Nintendo стоит около $ 175, так что покупка такой платы у сторонних продавцов — дешевле, особенно если ремонт делает неофициальный сервис. Правда, неясно, есть ли у Nintendo проверка оригинальности компонентов при установке. И пока невозможно собрать полноценную Switch 2 только из доступных запчастей — других деталей просто нет.

В основе платы — чип Nvidia Tegra T239 с 8-ядерным процессором Arm и графикой на архитектуре Ampere.