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Опубликовано 23 июня 2025, 22:30
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Материнские платы от Nintendo Switch 2 уже продаются в Китае всего за $124

Вдруг понадобится
Всего через две недели после выхода Nintendo Switch 2 в Китае уже начали продавать её материнские платы с чипами — всего за $ 124 на площадках вроде Goofish. Как утверждается, они поступают прямо с производственной линии.
Материнские платы от Nintendo Switch 2 уже продаются в Китае всего за $124

© Goofish

На фотографиях видно, что платы идентичны оригинальным, только без некоторых защитных металлических элементов. Это почти те же компоненты, что и в серийной версии приставки. Используется типичная для производства «панельная» сборка, когда несколько плат объединены в один модуль, который потом разделяется.

Официальная замена платы у Nintendo стоит около $ 175, так что покупка такой платы у сторонних продавцов — дешевле, особенно если ремонт делает неофициальный сервис. Правда, неясно, есть ли у Nintendo проверка оригинальности компонентов при установке. И пока невозможно собрать полноценную Switch 2 только из доступных запчастей — других деталей просто нет.

В основе платы — чип Nvidia Tegra T239 с 8-ядерным процессором Arm и графикой на архитектуре Ampere.