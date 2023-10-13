Meta* занесла в черный список разработчика: его игра выйдет на Apple Vision Pro

Андре Элайджа, разработчик, утверждает, что изначально компания Metaсотрудничала с ним для запуска приложения на своих платформах Quest и планировала представить его на Meta* Connect. Однако незадолго до запуска, по словам Элайджи, компания неожиданно расторгла сделку, запретила ему участвовать в мероприятии и внесла его в черный список разработчиков.

Элайджа утверждает, что Metaпредприняла эти действия после того, как узнала о его переговорах с Apple и платформой Pico компании ByteDance, которые согласились запустить AEI Fitness в ближайшие годы. В иске утверждается, что действия Meta сдерживают инновации, снижают качество и разнообразие приложений и потенциально могут привести к повышению цен на фитнес-приложения в VR.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена