Microsoft представила план обновлений для портативной консоли ROG Xbox Ally

«Сырая», но с потенциалом

После мирового запуска портативных консолей ASUS ROG Xbox Ally и Ally X, компания Microsoft раскрыла план будущих обновлений. В планах превратить устройство в полноценную часть экосистемы Xbox. В дорожной карте — улучшения на базе искусственного интеллекта, новые функции и более удобное взаимодействие между консолью, ПК и облаком.