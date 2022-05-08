Microsoft все еще не может починить запуск игр на Xbox

Вчера в 18:20
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Microsoft все еще не может починить запуск игр на XboxУ части пользователей
Пользователи Xbox, надеявшиеся насладиться игрой в выходные дни, в воскресенье оказались в затруднительном положении из-за сбоя, который у некоторых продолжается до сих пор.
Microsoft опубликовала твит около полуночи по Москве 8 мая, признав, что некоторые пользователи не могут приобрести, запустить игры или присоединиться к сессиям Cloud Gaming.
Мы знаем, что некоторые пользователи не могут приобрести и запустить игры или начать сеансы Cloud Gaming. Наши специалисты проводят расследование. Пожалуйста, следите за обновлениями здесь и на нашей странице статуса.
Служба поддержки Xbox
Microsoft выпустила обновление около 9 утра по Москве, сообщив, что пользователи больше не должны испытывать проблем, однако на момент публикации Downdetector все еще отмечает поток новых жалоб, хоть и у большинства проблема решилась.