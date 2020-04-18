Minecraft показали с самой современной графикой

Трассировка лучей позволяет сделать освещение в игре более реалистичным, улучшает отражения и тени. В Minecraft никогда не делали упор на графике: суть игры совершенно не в этом. Однако посмотреть на популярную песочницу с трассировкой лучей любопытно.

Автор ресурса Engadget рассказал, что увидел серьёзные отличия в графике после загрузки NVIDIA Ray Tracing Worlds. Его поразили отражения в воде, лучи света, проходящие через деревья, и другие эффекты. Впрочем, лучше посмотреть на это самостоятельно: