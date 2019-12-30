Minecraft приспособили для обучения детей математике

Minecraft Education Edition ориентирована на использование в учебных заведениях и содержит изменения, упрощающие это. Платформа позволяет вовлечь учеников в изучение предмета, а учителя при этом не обязаны быть экспертами в игре.

Сообщается, что преподаватели математики в младших классах смогут показать, как работают правила сложения, умножения и деления с помощью игровых блоков. Ученики более старших классов смогут строить в Minecraft геометрические фигуры и рассчитывать их площадь или объём.

«Именно с помощью логики и вычислений действия в игре приобретают свой смысл и наводят на более глубокие размышления», — считают авторы.