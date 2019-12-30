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Minecraft приспособили для обучения детей математике
Игра помогает вовлечь детей в процесс обучения
На платформе Minecraft: Education Edition появилась новая учебная программа, в которой пользователи могут изучать правила математики на базе игры.
Minecraft Education Edition ориентирована на использование в учебных заведениях и содержит изменения, упрощающие это. Платформа позволяет вовлечь учеников в изучение предмета, а учителя при этом не обязаны быть экспертами в игре.
Сообщается, что преподаватели математики в младших классах смогут показать, как работают правила сложения, умножения и деления с помощью игровых блоков. Ученики более старших классов смогут строить в Minecraft геометрические фигуры и рассчитывать их площадь или объём.
«Именно с помощью логики и вычислений действия в игре приобретают свой смысл и наводят на более глубокие размышления», — считают авторы.