Многопользовательская игра по «Властелину колец» отменена

Представитель Amazon заявил, что в компании любят «Властелина колец», и потому огорчены, что не представят игру клиентам.

Сообщается, что над игрой работало подразделение компании Amazon Game Studios. Ему помогала китайская студия Leyou Technologies Holdings, принадлежащая холдингу Tencent. Как пишут СМИ, причиной закрытия проекта стали разногласия между Amazon и Tencent.

В Amazon лишь обтекаемо говорят, что им «не удалось обеспечить условий для дальнейшей работы над продуктом».

Напомним, компания объявила о разработке игры в 2019 году.

Актуальная игра Lord of the Rings Online вышла 14 лет назад, получила русскую локализацию разработки Mail.ru и была снята с поддержки 1 июня 2015 года. Однако, несмотря на закрытие серверов, русскоязычное сообщество продолжает перевод игры, и сейчас она локализована практически на 100 процентов.