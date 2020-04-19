На неофициальном сервере игры World of Warcraft провели учебную эпидемию

В World of Warcraft уже происходили эпидемии. В 2005 году персонажи игроков и NPC начали «заражаться» наносящим урон заклинанием. Разработчики даже устраивали карантины в мире игры. На неделю геймплей World of Warcraft довольно сильно изменился.

Недавно прошла новая эпидемия на неофициальном сервере Elysium. Его администраторы «запустили» в игру «вирус», «заразив» один из игровых предметов. За сутки зараза распространилась на 700 персонажей. На пике эпидемии «вирус» подхватило 88% населения сервера.

Как оказалось, распространение «вируса» было учебным. Игроки поняли, что следует делать ко второй волне заражения. Они использовали маски, антибактериальный спрей и таблицы симптомов заражения. В итоге вторая волна коснулась только 42% населения. Стоит отметить, что «вирус» лишь незначительно снижал характеристики и чуть-чуть замедлял персонажей. Целью администраторов было показать, как распространяются инфекции.