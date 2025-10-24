На портативку ROG Xbox Ally X удалось установить альтернативную ОС

На портативку ROG Xbox Ally X удалось установить альтернативную ОСЧто работает лучше Windows
Bazzite имеет интерфейс, адаптированный под геймпады, и позволяет гибко управлять параметрами устройства — от мощности процессора до скорости вращения вентиляторов. Также разработчики работают над поддержкой RGB-подсветки.
Одним из главных преимуществ новой ОС стало быстрое пробуждение из спящего режима: консоль почти мгновенно возвращается к игре, тогда как Windows требует больше времени.
По результатам тестов, время автономной работы в целом схоже, но Bazzite оказалась чуть более энергоэффективной. При низкой нагрузке (с инди-играми) устройство проработало до восьми часов и около двух с половиной часов с крупными проектами.
Что касается производительности, разница ощутима:
-
Kingdom Come Deliverance 2 — 62 FPS на Bazzite против 47 FPS на Windows.
-
Hogwarts Legacy — 62 FPS против 50 FPS соответственно.