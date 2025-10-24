На портативку ROG Xbox Ally X удалось установить альтернативную ОС

Bazzite имеет интерфейс, адаптированный под геймпады, и позволяет гибко управлять параметрами устройства — от мощности процессора до скорости вращения вентиляторов. Также разработчики работают над поддержкой RGB-подсветки.

Одним из главных преимуществ новой ОС стало быстрое пробуждение из спящего режима: консоль почти мгновенно возвращается к игре, тогда как Windows требует больше времени.

По результатам тестов, время автономной работы в целом схоже, но Bazzite оказалась чуть более энергоэффективной. При низкой нагрузке (с инди-играми) устройство проработало до восьми часов и около двух с половиной часов с крупными проектами.

Что касается производительности, разница ощутима: