На смартфоны без ухудшений перенесут хардкорную компьютерную игру

Создатели обещают, что сохранят все элементы компьютерной Path of Exile. Изменения будут минимальны. Самое значительное из них — сокращение времени игровых сессий.

Заявлению можно доверять, так как разработкой мобильной версии занималась студия, выпустившая компьютерную игру. Как говорят представители компании, мобильные игры сейчас имеют множество недостатков. Например, микротранзакции за победу, всплывающие надоедливые окна, видеорекламу и ненужные оповещения. Создатели Path of Exile Mobile хотят избавить новинку от этого. Они уже неоднократно подчёркивали, что мобильная версия будет такой же, как компьютерная, только для маленьких экранов и с короткими игровыми сессиями.