На Украине из-за игры с россиянами наказали киберспортсменов

На Украине из-за игры с россиянами наказали киберспортсменовКонкретные санкции не уточняются
Пять профессиональных геймеров из Украины, в том числе Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков из команды Team Spirit по Dota 2, а также Игорь «w0nderful» Жданов, Мирослав «zont1x» Плахотя и Захар «Polbandana» Силедчик из CS:GO, попали в черный список Украинской федерации киберспорта (UESF). Об этом сообщил Ra1mer, представитель организации, в Telegram.
Причиной запрета стало их участие в командах вместе с российскими игроками. Конкретные последствия для игроков в связи с попаданием в «черный список» UESF не уточняются. Не исключено, что организация может отказать им в поддержке при выезде за пределы Украины и ограничить возможность представлять национальную команду.
Cybersport.ru пишет, что Ra1mer также упомянул, что Александр «s1mple» Костылев и Валерий «b1t» Ваховский из Natus Vincere также получили бан, но позже он удалил это сообщение.
Официально UESF не объявляла о запрете игроков.
Болельщики и другие игроки внимательно следят за развитием ситуации, ожидая дальнейших новостей от UESF.