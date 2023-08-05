На Украине из-за игры с россиянами наказали киберспортсменов

Причиной запрета стало их участие в командах вместе с российскими игроками. Конкретные последствия для игроков в связи с попаданием в «черный список» UESF не уточняются. Не исключено, что организация может отказать им в поддержке при выезде за пределы Украины и ограничить возможность представлять национальную команду.

Cybersport.ru пишет, что Ra1mer также упомянул, что Александр «s1mple» Костылев и Валерий «b1t» Ваховский из Natus Vincere также получили бан, но позже он удалил это сообщение.

Официально UESF не объявляла о запрете игроков.

Болельщики и другие игроки внимательно следят за развитием ситуации, ожидая дальнейших новостей от UESF.