Начались тесты внутриигрового полноценного браузера Microsoft

Опубликовано 24 ноября 2024, 15:171 мин.
Начались тесты внутриигрового полноценного браузера MicrosoftДа, это Edge
Microsoft представила Edge Game Assist — новый «оверлей» с игровым браузером, призванный улучшить игровой процесс, предоставляя «беспрепятственный доступ к советам, руководствам и другим ресурсам без прерывания игрового процесса», сообщают СМИ. Эта функция, доступная бета-тестерам Windows 11, интегрирована в игровую панель Microsoft Game Bar и работает на базе браузера Edge.
© Microsoft
Game Assist автоматически определяет игру, в которую вы играете, и отображает соответствующую информацию для поддерживаемых игр, пока Baldur’s Gate 3, Diablo IV и Hellblade II: Senua’s Saga. Для других игр пользователи могут вручную искать контент. «Оверлей» использует ваш профиль Edge, обеспечивая доступ к сохраненным данным, таким как куки и автозаполнение данных.
Виджет можно прикрепить, им можно управлять с помощью мыши и клавиатуры, а со временем будет добавлена совместимость с геймпадами. Компактный режим также находится в разработке.
Отзывы можно оставлять непосредственно через оверлей, на специальном портале отзывов сообщества или на таких платформах, как Reddit.