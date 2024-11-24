Начались тесты внутриигрового полноценного браузера Microsoft

Game Assist автоматически определяет игру, в которую вы играете, и отображает соответствующую информацию для поддерживаемых игр, пока Baldur’s Gate 3, Diablo IV и Hellblade II: Senua’s Saga. Для других игр пользователи могут вручную искать контент. «Оверлей» использует ваш профиль Edge, обеспечивая доступ к сохраненным данным, таким как куки и автозаполнение данных.

Виджет можно прикрепить, им можно управлять с помощью мыши и клавиатуры, а со временем будет добавлена совместимость с геймпадами. Компактный режим также находится в разработке.

Отзывы можно оставлять непосредственно через оверлей, на специальном портале отзывов сообщества или на таких платформах, как Reddit.