Нашумевшая Red Dead Redemption 2 провалилась в продажах

И возможно, это никого бы не волновало, если бы Epic Games Store наряду с Rockstar Games Launcher не стал эксклюзивной площадкой распространения игры. В Steam Red Dead Redemption 2 вышла только в декабре.

Итак за месяц после релиза в Epic Games Store было продано около 408 тысяч копий игры. Чтобы было понятно, много это или мало, журналисты приводят результаты продаж Borderlands 3: за первый месяц игра разошлась тиражом в 1,78 млн копий.