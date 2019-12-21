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Нашумевшая Red Dead Redemption 2 провалилась в продажах
Первый месяц её можно было купить только в Epic Games Store и у самой Rockstar
Аналитическая компания SuperData опубликовала ноябрьский отчёт о состоянии рынка цифровых игр. Из него стало ясно, что выпущенная в начале ноября ожидаемая Red Dead Redemption 2 показала довольно плохие продажи в Epic Games Store.
И возможно, это никого бы не волновало, если бы Epic Games Store наряду с Rockstar Games Launcher не стал эксклюзивной площадкой распространения игры. В Steam Red Dead Redemption 2 вышла только в декабре.
Итак за месяц после релиза в Epic Games Store было продано около 408 тысяч копий игры. Чтобы было понятно, много это или мало, журналисты приводят результаты продаж Borderlands 3: за первый месяц игра разошлась тиражом в 1,78 млн копий.