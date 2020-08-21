Названа дата выхода обновлённой игры Crysis с современной графикой на компьютерах

Crysis Remastered должна выйти на ПК, PS4 и Xbox One 18 сентября. Что касается компьютеров, то игра станет временным эксклюзивом магазина Epic Games Store.

Crytek работала над ремастером Crysis вместе с Saber Interactive. В игру добавили трассировку лучей, возможность поставить разрешение 8K, объёмный туман, темпоральное сглаживание и HD-текстуры. На компьютере эффекты рейтрейсинга в игре будут обеспечиваться расширением NVIDIA Vulkan Ray.

Напомним, оригинальная Crysis вышла в 2007 году. Игру неоднократно признавали лидером по части графики. Её и сегодня считают одной из самых лучших по визуальной составляющей.

Crytek также выпустила трейлер со сравнением графики в оригинале и ремастере.