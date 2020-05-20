Названа дата выхода переиздания игры Mafia с новой графикой

Компания 2K Games официально рассказала о трилогии Mafia и пообещала масштабный ремейк первой части. При этом сообщается, что игра будет создана с нуля. Историю оригинала расширят за счёт новых диалогов, катсцен и др. Игра будет работать на обновлённой версии движка Mafia III. Как можно судить по опубликованным видео, графика будет хороша.

Релиз переиздания Mafia можно ждать 28 августа для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Геймплей игры пообещали показать 6 июня.

Напомним, оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven вышла в 2002 году.