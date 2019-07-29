Названы игры с самыми неприятными сообществами игроков

Специалисты проводили исследование на выборке из более чем 1000 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Они выбирали самую «токсичную» (то есть такую, сообщество которой неприятно игрокам) онлайн-игру среди 15. Первое место, и это было вполне ожидаемо, заняла Dota 2. На втором месте с небольшим отставанием расположилась CS:GO. Далее — Overwatch, PUBG и League of Legends. Самой «нетоксичной» признали Minecraft.
Center for Technology & Society
Исследователи также подтвердил, что оскорбления в играх, в основном, абстрактные и не основаны на конкретных признаках пользователя. Сравнивая между собой группы из женщин, представителей сексуальных меньшинств и различных рас, специалисты выяснили, что девушек оскорбляют чаще, чем остальных.