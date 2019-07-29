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Сегодня 15:58

Названы игры с самыми неприятными сообществами игроков

Лидер вполне предсказуем
Во многих онлайн-играх царит не самая дружественная атмосфера. Другие игроки могут запросто оскорбить новичка, который сделает что-то не так. Исследователи из Center for Technology & Society решили выяснить, сообщества каких онлайн-игр самые нетерпимые.

Специалисты проводили исследование на выборке из более чем 1000 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Они выбирали самую «токсичную» (то есть такую, сообщество которой неприятно игрокам) онлайн-игру среди 15. Первое место, и это было вполне ожидаемо, заняла Dota 2. На втором месте с небольшим отставанием расположилась CS:GO. Далее — Overwatch, PUBG и League of Legends. Самой «нетоксичной» признали Minecraft.

Center for Technology & Society

Исследователи также подтвердил, что оскорбления в играх, в основном, абстрактные и не основаны на конкретных признаках пользователя. Сравнивая между собой группы из женщин, представителей сексуальных меньшинств и различных рас, специалисты выяснили, что девушек оскорбляют чаще, чем остальных.

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