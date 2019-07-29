Названы игры с самыми неприятными сообществами игроков

Специалисты проводили исследование на выборке из более чем 1000 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Они выбирали самую «токсичную» (то есть такую, сообщество которой неприятно игрокам) онлайн-игру среди 15. Первое место, и это было вполне ожидаемо, заняла Dota 2. На втором месте с небольшим отставанием расположилась CS:GO. Далее — Overwatch, PUBG и League of Legends. Самой «нетоксичной» признали Minecraft.