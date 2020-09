Названы преимущества компьютерной версии следующей Call of Duty над консольными

К выходу готовится новая игра Call of Duty: Black Ops Cold War. Её релиз ожидается в ноябре на платформах ПК, Xbox One, PlayStation 4, а чуть позже и на PlayStation 5 с Xbox Series X. На днях ответственная за портирование игры на ПК студия назвала преимущества компьютерной версии Call of Duty.