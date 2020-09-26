Игры
Вчера 21:05
Названы преимущества компьютерной версии следующей Call of Duty над консольными
Игра выйдет в ноябре
К выходу готовится новая игра Call of Duty: Black Ops Cold War. Её релиз ожидается в ноябре на платформах ПК, Xbox One, PlayStation 4, а чуть позже и на PlayStation 5 с Xbox Series X. На днях ответственная за портирование игры на ПК студия назвала преимущества компьютерной версии Call of Duty.
Сообщается, что ПК-версия игры получит полную поддержку DirectX 12, неограниченную частоту кадров, поддержку широкоформатных мониторов с высокой частотой обновления экрана. Ещё в Call of Duty: Black Ops Cold War можно будет настроить поле зрения игрока.
Благодаря DirectX 12 разработчики смогли внедрить в игру технологию трассировки лучей в реальном времени и значительно улучшить производительность. Кроме того, компьютерная Call of Duty будет поддерживать технологии DLSS и NVIDIA Reflex, которые улучшат качество изображения и уменьшат Input Lag (задержка ввода).