Названы преимущества компьютерной версии следующей Call of Duty над консольными

Сообщается, что ПК-версия игры получит полную поддержку DirectX 12, неограниченную частоту кадров, поддержку широкоформатных мониторов с высокой частотой обновления экрана. Ещё в Call of Duty: Black Ops Cold War можно будет настроить поле зрения игрока.

Благодаря DirectX 12 разработчики смогли внедрить в игру технологию трассировки лучей в реальном времени и значительно улучшить производительность. Кроме того, компьютерная Call of Duty будет поддерживать технологии DLSS и NVIDIA Reflex, которые улучшат качество изображения и уменьшат Input Lag (задержка ввода).