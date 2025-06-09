«Невзламываемую» Nintendo Switch 2 начали хакать в день релиза — есть прогресс

Пытаются взломать

Nintendo только выпустила новую консоль Switch 2, но хакеры уже нашли способ использовать уязвимость в системе. Пользователь с ником @retr0.id продемонстрировал простой графический трюк с помощью так называемого эксплойта на уровне пользователя. Это не даёт доступа к внутренним функциям консоли и не позволяет запускать пиратские игры, но показывает, что система не защищена на 100%.