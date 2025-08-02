Nintendo продала около 6 млн консолей Switch 2 меньше чем за месяц

Nintendo признала, что спрос на консоль всё ещё превышает предложение во многих странах. Компания пообещала увеличить производство, чтобы удовлетворить интерес покупателей. Сейчас Switch 2 — самая быстро продаваемая игровая консоль в истории.

Успех консоли привёл к росту выручки Nintendo во втором квартале 2025 года на 132% — до $ 3,8 млрд, по сравнению с $ 1,6 млрд годом ранее. Компания рассчитывает продать 15 миллионов Switch 2 до конца марта 2026 года.

Однако этому могут помешать новые таможенные пошлины в США. Администрация Трампа увеличила налог на импорт из Вьетнама, где собирают Switch 2, с 10% до 20%. Пока неизвестно, как это повлияет на продажи.