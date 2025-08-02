Nintendo продала около 6 млн консолей Switch 2 меньше чем за месяц

Опубликовано 02 августа 2025, 19:301 мин.
Nintendo продала около 6 млн консолей Switch 2 меньше чем за месяцРекорд
Консоль Switch 2 от Nintendo оказалась настоящим хитом. За первый месяц после релиза было продано 5,82 миллиона устройств, причём 3,5 миллиона — только за первую неделю. Это вдвое больше, чем удалось продать оригинальной Switch в аналогичный период (2,7 млн).
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Nintendo признала, что спрос на консоль всё ещё превышает предложение во многих странах. Компания пообещала увеличить производство, чтобы удовлетворить интерес покупателей. Сейчас Switch 2 — самая быстро продаваемая игровая консоль в истории.
Успех консоли привёл к росту выручки Nintendo во втором квартале 2025 года на 132% — до $ 3,8 млрд, по сравнению с $ 1,6 млрд годом ранее. Компания рассчитывает продать 15 миллионов Switch 2 до конца марта 2026 года.
Однако этому могут помешать новые таможенные пошлины в США. Администрация Трампа увеличила налог на импорт из Вьетнама, где собирают Switch 2, с 10% до 20%. Пока неизвестно, как это повлияет на продажи.