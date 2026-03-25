Nintendo сократит производство консоли Switch 2 из-за слабых продаж

Опубликовано 25 марта 2026, 14:321 мин.
Nintendo сократит производство консоли Switch 2 из-за слабых продажНа 30%
Nintendo планирует сократить производство консоли Switch 2 примерно на 30% в текущем квартале. По данным СМИ, вместо запланированных 6 миллионов устройств будет выпущено около 4 миллионов. Официальных комментариев от компании пока нет.
© Nintendo
Причиной такого решения стали более слабые, чем ожидалось, продажи в праздничный сезон в США. Сообщается, что такие темпы производства могут сохраниться как минимум до апреля.
Несмотря на это, Nintendo всё ещё рассчитывает продать около 20 миллионов консолей за финансовый год.
Не стоит и отметать скорый рост цен на консоли из-за стоимости комплектующих, но пока Nintendo к такому решению не пришла.