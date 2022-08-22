Nintendo? Sony? Microsoft? Смартфоны? Где самые психически нестабильные игроки

Всего в опросе участвовали 1045 игроков из США, их средний возраст составил 28,6 года. Они играют минимум четыре часа в неделю, а в среднем — 14,9 часа. Оказалось, что больше всего гнева у пользователей вызывают игры франшизы Call of Duty (23,5%).

Что касается платформ, то чаще всего выходят из себя пользователи Xbox (Microsoft). 21,3% из них испытывают ежедневные (или более частые) приступы гнева. Среди владельцев Nintendo Switch 42,8% злятся хотя бы раз в неделю. Но в целом они более спокойные.

Геймеров так же спросили, ломали ли люди что-нибудь во время «игровой ярости», и почти каждый пятый ответил утвердительно. Чаще всего ломаются контроллер или клавиатура/мышь. Следующим по количеству поломок, даже впереди телевизора/монитора идёт гипсокартон. А 25,5% набрасывались на близких, когда они были в ярости. В основном геймеры злятся, когда никак не могут пройти что-то.