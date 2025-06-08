Nintendo Switch 2 починить получится только в сервисе. Не самостоятельно

Основная проблема — почти все важные детали, такие как зарядный порт, память и слот для игровых карт, припаяны к плате. Особенно уязвим зарядный USB-C порт — из-за частого подключения кабеля он быстро износится. Починка потребует сложной пайки.

Аккумулятор тоже сложно заменить: он приклеен очень крепко и снять его без специальных инструментов и спирта практически невозможно. А ведь батареи со временем теряют ёмкость, и рано или поздно её придётся менять, пишут эксперты.

Также детали для самостоятельного ремонта найти почти невозможно — Nintendo не предоставляет запасных частей.