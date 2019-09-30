Новая FIFA 20 вызвала ярость у игроков

Подсчёт баллов ведётся на ресурсе Metacritic. К версии FIFA 20 для PlayStation 4 было оставлено всего 432 оценки, и лишь 30 из них — позитивные, ещё 11 — нейтральные, но все остальные — абсолютно негативные. В основном игроки жалуются на баги, микротранзакции и то, что игра почти ничем не отличается от своей предшественницы.

Что касается рецензий от игровых журналистов, то там совокупная оценка получилась не такой плохой, но всё же низкой по сравнению с другими частями серии. Это 79 баллов. Впервые за десять лет FIFA получила оценку ниже 80 баллов.