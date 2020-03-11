Новая Half-Life вызвала восторг у критика

Half-Life: Alyx — это шутер в виртуальной реальности (VR). А значит, для него требуется и специальная гарнитура. По словам критика, сначала игрок в Half-Life осваивается в VR-пространстве, учится управлять предметами и двигаться.

МакКафри утверждает, что Half-Life: Alyx способна стать самой прорывной игрой для индустрии виртуальной реальности. Кроме того, игра по духу очень похожа на старые части. А в VR всё ощущается ещё живее.

Правда, из-за виртуальной реальности заметно снизился темп игры, но это не является проблемой. Как говорит МакКафри, каждая локация Half-Life: Alyx «умоляет, чтобы вы её исследовали». В итоге, критик назвал игру шедевром.

Valve ранее сообщала, что длина Half-Life: Alyx составляет где-то 15-18 часов. Напомним, её релиз ожидается 23 марта.