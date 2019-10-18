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Новая Need for Speed пойдёт даже на компьютерах семилетней давности

Игра выйдет 8 ноября
Компания-разработчик игр Electronic Arts назвала системные требования для готовящейся к выходу Need for Speed Heat. Обладатели не самых мощных компьютеров могут вздохнуть с облегчением.

Минимальные системные требования таковы:

  • Windows 10,
  • процессор Intel Core i5-3570 или AMD FX-6350.
  • видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon 7970 (или R9 280x),
  • оперативная память 8 ГБ,
  • место на диске 50 ГБ.

Radeon 7970, например, вышла в 2011 году, а Intel Core i5-3570 — в 2012.

Рекомендуемые же системные требования выглядят так:

  • процессор Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 1300X,
  • видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480,
  • оперативная память 16 ГБ.

Напомним, Need for Speed Heat должна выйти 8 ноября на PS4, Xbox One и ПК. В ролике ниже показаны все автомобили игры, которые будут доступны сразу после релиза. Их насчитывается 127 штук:

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