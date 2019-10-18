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Новая Need for Speed пойдёт даже на компьютерах семилетней давности
Игра выйдет 8 ноября
Компания-разработчик игр Electronic Arts назвала системные требования для готовящейся к выходу Need for Speed Heat. Обладатели не самых мощных компьютеров могут вздохнуть с облегчением.
Минимальные системные требования таковы:
- Windows 10,
- процессор Intel Core i5-3570 или AMD FX-6350.
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon 7970 (или R9 280x),
- оперативная память 8 ГБ,
- место на диске 50 ГБ.
Radeon 7970, например, вышла в 2011 году, а Intel Core i5-3570 — в 2012.
Рекомендуемые же системные требования выглядят так:
- процессор Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 1300X,
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480,
- оперативная память 16 ГБ.
Напомним, Need for Speed Heat должна выйти 8 ноября на PS4, Xbox One и ПК. В ролике ниже показаны все автомобили игры, которые будут доступны сразу после релиза. Их насчитывается 127 штук:
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