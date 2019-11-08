Новую часть Need For Speed оценили критики

Можно поздравить Electronic Arts с успехом: изданная ими игра заработала положительные отзывы. На сайте-агрегаторе Metacritic новая часть Need for Speed набрала 74 балла (на основе 13 рецензий).

Критики считают, что создатели игры взяли лучшее из предыдущих частей. Что-то из Underground, что-то — из Payback, что-то — из Hot Pursuit, что-то — из Rivals. В результате получилась неплохая игра. Из минусов критики выделили слабый искусственный интеллект, из-за которого игрок в гонках либо легко выигрывает, либо безнадёжно отстаёт.

В Need for Speed Heat не обошлось и без полюбившихся многим кастомизации и тюнинга. В целом, игру можно без раздумий советовать всем поклонникам франшизы.