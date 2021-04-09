Новый шутер о Второй мировой войне стал доступен бесплатно всем желающим

Игра идёт на платформах ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Enlisted — шутер о Второй мировой войне. Разработчики уделили большое внимание аутентичности оружия и техники и их соответствию историческому периоду. Например, в игре не встретишь немецкий «Тигр» во время битвы под Москвой, так как в 1941 году он ещё не производился.

В открытом тестировании игроки смогут поиграть в кампании «Битва за Москву» и «Вторжение в Нормандию». В будущем будут добавляться и новые кампании.

В Enlisted игрок управляет отрядом до девяти солдат, одного из них он контролирует напрямую, а другим отдаёт приказы.